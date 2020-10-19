Москва, , 11:13 — REGNUM Выход детей в школу после каникул вряд ли вызовет новое обострение эпидемии коронавируса нового типа. Об этом 19 октября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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"Я считаю, что риск невелик. Я считаю, что слухи о том, что дети являются переносчиками и бессимптомным распространителем коронавирусной инфекции, очень сильно преувеличены публикациями, основанными на маленьком проценте, маленьком охвате случаев. А то и просто (опубликованы) недобросовестными публикаторами», — заявил Лисицын.