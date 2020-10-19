Москва, , 08:40 — REGNUM Уже через несколько месяцев около 15−20% пациентов, которые переболели COVID-19, теряют антитела к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил академик Российской академии наук, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

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Он добавил, что обычно у перенесших заболевание людей антитела держатся на высоком уровне, но не у всех. У некоторых пациентов иммунная система даёт небольшой ответ на вирус, поэтому через некоторое время антитела исчезают.

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-полтора-два от этих антител не осталось и следа», — пояснил академик.

При этом он подчеркнул, что низкий уровень иммуноглобулинов не обязательно свидетельствует об отсутствии иммунитета к коронавирусу. По его словам, вероятно, что существующие на сегодняшний день системы диагностики не способны распознать их в малом количестве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на исследование американских учёных заявили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет ко многим типам коронавируса, в том числе SARS-CoV-2. В то же время в ведомстве отметили, что специалисты пока не могут сказать, насколько такой иммунитет эффективен, и с какой вероятностью он появляется у переболевших гриппом.

Также известно, что человек, обладающий антителами IgG к коронавирусу, в течение непродолжительного времени может оставаться переносчиком инфекции. Таким образом, наличие положительного теста на антитела не отменяет необходимости использования средств индивидуальной защиты в период пандемии.