Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Петербурге вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки. Об этом сообщает 19 октября федеральный оперативный штаб.

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По его сведениям, за последние 24 часа в городе зафиксировали 686 новых носителей вируса, это на 12 человек больше, чем днем ранее, и самый высокий показатель с начала пандемии.

Всего в городе вирус нашли у 52 592 человек. Выздоровели из них 33 857 человек, включая 340 пациентов за последние сутки.

Количество подтвержденных смертей от COVID-19 в Петербурге составляет 3422 летальных исхода за всё время пандемии. Летальность заболевания в Северной столице — 6,5%.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус проверили 25 742 жителя. Под медицинским наблюдением находятся 3625 человек, из них 65 — в обсерваторе, 2806 — на самоизоляции.

В России всего за день коронавирус подтвердили у 15 982 человек, их общее число достигло 1 415 316.

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