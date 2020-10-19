Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 101 нового носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на один случай меньше, чем было сутками ранее. Об этом 19 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Ленинградской области выявлено 9949 заболевших, из них на сегодняшний день 5582 выздоровели, в том числе 24 — за последние сутки. От COVID-19 в регионе умерли 106 человек.

Отметим, по данным регионального штаба, за прошедшие сутки в Ленобласти наибольшее число выявленных зараженных было зарегистрировано в районах так называемых «красной» и «желтой» зон.

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