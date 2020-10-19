Лондон, 19 октября 2020, 09:47 — REGNUM Разработчики из студии Mediatonic поинтересовались у геймеров, какие уровни им больше всего нравятся в игре Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом 18 октября сообщило издание Eurogamer.
https://twitter.com/FallGuysGame/status/1317444012853415936
На своей странице в Twitter разработчики задали игрокам три вопроса: какие уровни им нравятся, какие не нравятся и сколько новых уровней они ожидают увидеть в каждом сезоне. По словам представителей Mediatonic, ответы пользователей помогут сформировать стратегию по дальнейшему развитию Fall Guys.
Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная аркада, посвящённая прохождению различных полос с препятствиями. В октябре 2020 года в игре стартовал второй сезон, выполненный в тематике Средневековья.
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