Лондон, , 09:47 — REGNUM Разработчики из студии Mediatonic поинтересовались у геймеров, какие уровни им больше всего нравятся в игре Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом 18 октября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1317444012853415936

На своей странице в Twitter разработчики задали игрокам три вопроса: какие уровни им нравятся, какие не нравятся и сколько новых уровней они ожидают увидеть в каждом сезоне. По словам представителей Mediatonic, ответы пользователей помогут сформировать стратегию по дальнейшему развитию Fall Guys.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная аркада, посвящённая прохождению различных полос с препятствиями. В октябре 2020 года в игре стартовал второй сезон, выполненный в тематике Средневековья.

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