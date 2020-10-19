Хабаровск, , 09:06 — REGNUM До конца года в Хабаровском крае отремонтируют 126 кровель в рамках региональной программы капремонта. На данный момент обновили 85 крыш на жилых домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Крыши активно ремонтируют не только в крупных городах, но и в небольших посёлках. Накопился большой объём работ.

Всего в 2020 году по краткосрочному плану капитального ремонта работы проведут в 736 объектах на общую сумму 1,5 млрд рублей. По капремонту в жилых домах меняют элеваторные узлы, обновляют лифты, чинят крыши и выполняют другие масштабные работы, которые значительно улучшают качество жилья. На сегодняшний день капремонт выполнен в 443 домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Петербурга во время проведения капремонта кровли и фасада исторического здания, на припаркованную машину упала металлическая часть карниза. От удара она отлетела в 12-летнюю девочку, проходившую мимо.