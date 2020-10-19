Ростов-на-Дону, , 08:57 — REGNUM Несмотря на ухудшение погодных условий из-за дождей, в Ростовской области сохранится угроза возникновения пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 19 октября.

Прошедшие минувшей ночью дождями вероятность возникновения природных пожаров в южных и юго — восточных районах Ростовской области снизилась. До 20 октября чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов Донского региона, в том числе в областном центре.

ИА REGNUM напоминает, что ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области о ливнях с грозой и градом, в также об усилении ветра до 22 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области резко ухудшится погода