Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM В «Уктусском пансионате» Екатеринбурга не проводится медицинских манипуляций с постояльцами. Об этом журналистам заявила замдиректора учреждения Анастасия Подкидышева.

Как пишет с её слов 66.Ru, медицинские манипуляции проходят в больнице № 20, к которой прикреплены местные обитатели, и только с согласия самих пациентов. Также она отметила, что по поводу якобы принудительной стерилизации никто из женщин не обращался к руководству интерната.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из постоялиц интерната заявила в распространённом по сети видео, что несколько женщин якобы были подвергнуты принудительной стерилизации. Также на видео был продемонстрирован медицинский документ 2008 года. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова начала проверку. Свою проверку проводят также региональное минсоцполитики.

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