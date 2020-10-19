Петропавловск-Камчатский, , 02:22 — REGNUM В Селе Соболево на Камчатке зарегистрировали вспышку заражения коронавирусной инфекцией. Выявили уже 13 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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Трёх пациентов с COVID-19 направили в больницы Петропавловска-Камчатского, где они получают всю необходимую помощь. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

В село отправились специалисты Роспотребнадзора и Центра СПИД, которые привезли с собой дополнительную партию тестов и расходных материалов.

Как сообщили в местной администрации, в Соболево нет иногородних вахтовых рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России за минувшие сутки скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.