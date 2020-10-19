Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой. В ночь на 19 октября на Дону пройдут грозовые ливнии усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Синоптики предупреждают, что в ряде территорий Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозовые ливни с градом. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Непогода продержится до 20 октября.

Спасатели призывают жителей Ростовской области не выходить на улицу без острой необходимости, быть предельно внимательными.