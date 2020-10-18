Москва, , 15:41 — REGNUM Исследование Имперского колледжа Лондона, согласно которому почечная недостаточность повышает шанс смертельного исходи при заболевании коронавирусом, вызвало шкал комментариев в сети. Пользователи поделились мнением 17 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы предположили, что статистика, согласно которой почечная недостаточность может повышать смертность при заболевании COVID-19, может быть вызвана тем, что такие пациенты слишком долго ждут помощи, но после их смерти они всё равно попадают в статистику по коронавирусу.

«Наверное, это происходит потому, что у людей с заболеваниями почек низкий приоритет на лечение по новым тенденциям? Сколько таких историй: люди звонят в скорую, первый вопрос про признаки ОРВИ, а если их нет — не едут. А если и приехали и забрали, то делают тест и несколько дней ждут результат, потом уже начинают лечить. Для многих такое отношение фатально. Видимо, тех, кто умер от почек, вписывают как коронавирусных», — пишет Vadim Y.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что всё дело в неработающей системе здравоохранения. Люди имеют в виду, что скорая помощь попросту не приезжает во время. За счёт этого теряется драгоценное время для спасения пациента.

«Свою безалаберность и пофигизм на что угодно спишите. Если бы своевременно выезжали к людям, когда они заболевают, а они не ждали бы два и более дня врача, то и умирали бы меньше. Скорая к ковидным не приезжает, врача не дождёшься, лечения, естественно, никакого. Вот и доводят людей до тяжелого состояния. Всё испытала на себе», — написала Юлия.

Нашлись и те, кто не нашёл логики в заявлении исследователей. По мнению граждан, риск смерти повышают все сопутствующие болезни. Они думают, что необходимо озаботится над общим состоянии здоровья людей, включая отсутствие переработок и развитие экологического сельского хозяйства.

«А разве есть болезни спасающие от ковида? Сколько можно людей запугивать? Даже последнему глупцу понятно, что болезни только усиливают друг друга. Может пора задуматься о коллективном повышении иммунитета? Например, санаторно-курортное доступное лечение и профилактика, развитие экономики, уменьшение рабочего дня и повышение зарплат, снижение цен на продукты и развитие экологичного сельского хозяйства и прочее и прочее. А запугиванием людей только до могилы доведёте», — считает Лидия.

Другие упрекнули в смертности от коронавируса правительства. К примеру, в России, считают люди, высокая смертность связана с тем, что все силы ведомств были брошены на борьбу с COVID-19, а другие опасные заболевания остались без внимания.

«Безалаберность правительства, врачей и Роспотребнадзора приводит к плачевным последствиям. Врачи ошалели от доплат по ковиду, лечить другие заболевания не хотят. К истекающей кровью соседке не приезжали 8 часов. Говорили, что все на вызовах по коронавирусу. Только через полицию приехали к утру», — поделилась Татьяна М.

Напомним, 18 октября стало известно об исследовании Имперского колледжа Лондона, в котором специалисты выявили повышенную смертность у пациентов с коронавирусом, у которых одним из сопутствующих заболеваний была почечная недостаточность.