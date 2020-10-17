Тюмень, , 16:22 — REGNUM В Тюменской области ЗАГСы вернулись к дистанционной работе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Оказание государственных услуг органами ЗАГС осуществляется только по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти.

Напомним, ЗАГСы в Тюменской области по причине пандемии работали в ограниченном режиме с марта по август 2020 года.