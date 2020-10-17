Тюмень, 17 октября 2020, 16:22 — REGNUM В Тюменской области ЗАГСы вернулись к дистанционной работе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»
Оказание государственных услуг органами ЗАГС осуществляется только по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти.
Напомним, ЗАГСы в Тюменской области по причине пандемии работали в ограниченном режиме с марта по август 2020 года.