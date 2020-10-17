Москва, , 16:20 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 17 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет Павел Латышов(с) ИА Красная Весна

Так, по состоянию на 16:15 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще восемь отменено; в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики ожидают первый снег в Москве и Подмосковье в конце октября.