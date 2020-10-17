Минск, , 15:47 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 17 октября зарегистрировали 87 063 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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79 429 ранее инфицированных выздоровели, 925 — скончались. В период эпидемии в республике провели 2 196 173 тестирования на коронавирус SARS-CoV-2.

За сутки в Белоруссии выявили 671 случая инфицирования, выздоровели 439 человек, умерли четыре человека. За сутки провели 26 126 тестов на SARS-CoV-2.