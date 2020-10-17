Тюмень, , 15:07 — REGNUM В Тюмени открылся ещё один моноинфекционный госпиталь на 250 ковидных коек на базе областного реабилитационного центра «Родник». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В новый госпиталь будут доставлять пациентов с подтверждённым COVID-19, а также пневмонией средней степени тяжести. В учреждение завезено необходимое оборудование, лекарственные препараты, расходные материалы.

Сейчас в Тюменской области функционирует 13 инфекционных госпиталей для пациентов с COVID-19.

Напомним, руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо 16 октября сообщала, что в регионе количество заражений коронавирусом выросло за неделю на 31%. Свободный коечный фонд на тот момент в области составлял 10%.

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