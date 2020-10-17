Пермь, , 14:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 октября, скончались восемь пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Как сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, три человека умерли от сопутствующих заболеваний, причиной смерти еще пяти пациентов назван COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксирована 561 смерть людей, у которых был выявлен SARS-CoV-2. В 219 случаях причиной смертельного исхода названы сопутствующие заболевания, в 342 — коронавирусная инфекция.

Напомним, на сегодняшний день в Прикамье выявлено 11 482 случая заражения коронавирусом. Ежедневно суточный показатель выявляемых случаев становится всё больше.

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