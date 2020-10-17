Пермь, , 07:22 — REGNUM В Пермском крае принято решение о продлении коронавирусного режима на две недели — до 1 ноября. Изменение внесено в губернаторский указ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Для пожилых людей продолжает действовать режим самоизоляции. Продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях.

До особого распоряжения ограничительные меры действуют для ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и других развлекательных и досуговых заведений, а также в отношении культурно-массовых мероприятий.

В местах массового пребывания граждан обязательно использование средств индивидуальной защиты и соблюдение безопасной дистанции.

Напомним, в регионе отмечено ухудшение эпидситуации. За неделю (на 15 октября), по данным Роспотребнадзора, выявлено 742 случая заражения коронавирусом, что на 18% больше по сравнению с предыдущим периодом. Заболеваемость COVID-19 составляет 437,16 на 100 тыс. населения.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Прикамье скончались семеро пациентов с COVID-19