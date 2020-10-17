Вашингтон, , 05:37 — REGNUM В США в декабре состоится казнь женщины, осужденной на федеральном уровне — впервые почти за 70 лет. Об этом говорится в опубликованном 16 октября сообщении Минюста США.

Казнь Лизы Монтгомери должна состояться 8 декабря в штате Индиана с помощью смертельной инъекции. Монтгомери была приговорена за убийство беременной женщины, которую она задушила в 2004 году.

Напомним, что последний раз в США женщина, осужденная на федеральном уровне, была казнена в 1953 году.

По информации американского минюста, 10 декабря также будет приведён в исполнение приговор Брэндону Бернарду, в 1999 году вместе с сообщником убившему двух чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США 24 сентября привели в исполнение смертный приговор в отношении чернокожего преступника, который на федеральном уровне был осужден за убийство 20-летней давности.

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