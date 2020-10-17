Санто-Доминго, , 03:17 — REGNUM Власти Доминиканской Республики из-за коронавирусной инфекции на 45 дней продлили действие режима в стране режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 16 октября сообщает газета El Nacional.

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Решение о продлении режима ЧП вступает в силу в воскресенье, 18 октября. Также в республике продлевается и действие комендантского часа.

Среди действующих на территории Доминиканской Республики ограничительных мер — сокращённый режим работы магазинов и транспорта.

По последним данным, в Доминиканской Республике выявлено 120 450 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 2 192 человека пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Доминиканской Республики впервые с марта открылись кинотеатры. Согласно правилам, кинозалы можно будет заполнять не более чем на 50% от общей вместимости.

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