Подгорица, , 21:31 — REGNUM В Черногории за сутки зарегистрировано 609 новых случаев заражения коронавирусом. 273 новых случая выявили при анализе ПЦР-тестов внутри страны, а также институт общественного здравоохранения получил результаты тестов, которые отправили на обработку в Германию из-за того, что лаборатории не справлялись с оперативным анализом.

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За сутки семеро человек умерли, всего с начала эпидемии число умерших составило 228.

Число активных случаев в стране составляет 4484.