Любляна, , 17:51 — REGNUM Словенский иммунолог Алойз Ихан в интервью словенскому телеканалу 16 октября заявила, что «баланс» эпидемии коронавируса «зависит от того, как люди ведут себя, когда на них никто не смотрит». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Ихан отметила, что очень важно, чтобы люди понимали, что вирус должен восприниматься всерьез, но это может быть достигнуто только в том случае, если люди чувствуют сочувствие к правительству.

Алойз Ихан, которая, согласно опросам, является одной из фигур, которые пользуются наибольшим доверием общественности в Словении, считает, что скептицизм населения по отношению к мерам правительства проявляется отчасти из-за способа общения чиновников с гражданами.

«С самого начала правительство не смогло призвать граждан самим найти способ избежать заражения и предотвратить заражение других», — указала иммунолог.