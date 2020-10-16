Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Осенние каникулы для школьников Свердловской области могут продлить, заявил министр образования региона Юрий Биктуганов на брифинге.

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Каникулы начнутся вовремя, 19 октября 2020 года. Планировалось, что они продлятся неделю. Но если заболеваемость COVID-19 сильно вырастет, то каникулы могут продлить.

«Если будут изменения, мы заранее предупредим родителей», — сказал Биктуганов.

Как сообщало ИА REGNUM, на карантине по ОРВИ или COVID-19 находятся 462 класса свердловских школ.

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