Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Уже 462 класса свердловских школ перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования региона Юрий Биктуганов на брифинге.

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Классы ушли на карантин по гриппу или ОРВИ. Для сравнения, накануне на «дистанте» находились лишь 442 класса — за день их количество прибавилось на 20.

Сейчас в регионе выводят на карантин по COVID-19 в случае, если коронавирус выявляют даже у одного ученика. После этого проводится дезинфекция, а дети возвращаются в школу после двухнедельного карантина, если они получают два отрицательных теста на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перешла на дистанционный режим музыкальная школа № 1 из-за случаев COVID-19.

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