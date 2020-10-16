Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» получит ещё 21,5 млн рублей за развёрнутый летом 2020 года госпиталь для больных COVID-19. Указанную сумму переведут «Уральскому выставочному комплексу».

Как передаёт интернет-газета Znak, изменения прописаны в проекте постановления правительства. Будет увеличен размер финансирования госпиталя.

Ранее предполагалось, что «УВЦ» получит лишь 42 млн рублей субсидии, теперь эта сумма возросла до 63,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале продолжается перепрофилирование медучреждений под COVID-19. В частности, медцентр «Луч» для детей-инвалидов временно станет обсерватором.