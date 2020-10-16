Москва, , 14:48 — REGNUM На сегодняшний день у Минпросвещения РФ нет планов переводить школы на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе встречи с победителями международных школьных олимпиад 2020 года в Фундаментальной библиотеке МГУ заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

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«Никаких планов о переводе на дистанционное обучение нет и быть не может», — сказал Кравцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал «Большая перемена» опубликовал инфографику, согласно которой на карантине из-за коронавируса на сегодняшний день находятся 125 российских школ.