Уфа, , 14:40 — REGNUM 208 случаев внебольничной пневмонии выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе также выписано 145 пациентов.

Отмечается, что в Башкирии два пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, а один пациент подключен к ИВЛ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 9606 случаев заражения коронавирусом, при этом 8634 человек с ним справились.

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