Москва, , 14:32 — REGNUM В Москве сравнительно небольшой приток населения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«Вопрос перенаселения, концентрации, ощущение этого зависит от функционирования инфраструктуры, транспорта, социальной системы. Если ты можешь проехать свободно или более-менее свободно по городу, то ты не ощущаешь перенаселенность. А если ты часами стоишь в пробке, даже в маленьком городе, такое ощущение, что ты живешь в перенаселенном городе», — сказал мэр.

По его мнению, перенаселённость — понятие относительное, она может не ощущаться в большом городе, в котором человеку комфортно.

По его словам, в среднем в Москве ежегодно оформляют прописку или получают гражданство 70−80 тыс. человек, большинство из которых — бывшие жители Подмосковья. Мэр считает, что для столичного мегаполиса, в котором проживает 12 млн человек, это не является критичным.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нехватке людей на стройках Москвы из-за закрытых границ.