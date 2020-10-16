Варшава, , 14:31 — REGNUM Преподаватель Варшавского университета Якуб Урбаник подал иск в суд на министра образования Польши Пшемыслава Чарнека. Преподаватель требует выплатить себе компенсацию за моральный вред, который, как он считает, ему причинили слова Чарнека про ЛГБТ-сообщество. Об этом передает Dziennik.

Преподаватель Варшавского университета Якуб Урбаник, как представитель ЛГБТ-сообщества, считает, что заявления Чарнека нарушают его личные права.

«Поэтому сегодня мы подаем иск о защите личных прав и требуем извинений. В том числе, требуем, чтоб они были опубликованы в СМИ», — сообщила 16 октября перед зданием варшавского суда адвокат истца Сильвия Грегорчик-Абрам.

Помимо этого, истец требует от главы минобра заплатить иск в размере 20 тысяч злотых (5,15 тыс. долларов США) в качестве компенсации морального вреда.

Оскорбительными высказываниями истец называет слова Чарнека в июне текущего года для польского телеканала. В нем политик, комментируя положение ЛГБТ, заявил следующее: «Давайте прекратим слушать этот идиотизм о равенстве. Эти люди не равны нормальным людям, и давайте, наконец, закончим эту дискуссию».

Адвокат добавил, что иск также касается и заявления Чарнека для Radio Maryja в августе этого года. «Нет сомнений в том, что вся эта ЛГБТ-идеология, выросшая из неомарксизма, происходит от того же корня, что и немецкий национал-социализм, ответственный за все бедствия Второй мировой войны, разрушение Варшавы и убийства повстанцев. Корень тот же», — подчеркнул тогда Чарнек.