Москва, , 14:17 — REGNUM Члены Общественной палаты возмутились поведением американской компании Google, которая, несмотря на штрафы, продолжает игнорировать российское законодательство. Зарубежные компании и соцсети ввели цензуру по отношению к российскому контенту и пользователям, даже в том, что касается исторической памяти. Общественники призвали ужесточить отечественное законодательство.

В пятницу, 16 октября в Общественной палате прошел круглый стол на тему «Цензуре — нет: где найти управу на Google?». С желанием вразумить американскую компанию выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич и другие общественные деятели, сообщает ФедералПресс.

Ранее российский суд уже оштрафовал поисковик на 1,5 млн рублей за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы. Это было уже повторное неисполнение российского законодательства. Год назад Google оштрафовали по тому же делу. А в 2018-м компанию тоже штрафовали примерно за аналогичный проступок, и тогда она выплатила 500 тысяч примерно через три месяца. Однако, как видно из судебных споров, выводов не сделала.

Александр Малькевич заметил, что российские пользователи часто без причин блокируются в сетях Facebook или Youtube. Причем не в тех случаях, когда они нарушают закон, а зачастую при неясных обстоятельствах, выяснить которые россиянам не удается.

Например, по какой-то причине Youtube не понравился документальный фильм «Беслан» Александра Рогаткина, который ничем «таким» и не выделялся. По мнению Малькевича, подобную цензуру зарубежного хостинга можно расценивать как попытку осквернения исторической памяти. 19 октября Таганский районный суд города Москвы рассмотрит дело против Google, связанное с ограничением доступа к документальному фильму «Беслан» на платформе Youtube.

Подобной цензуре подверглись несколько информагентств, а также телеканал «Царьград ТВ». Но это лишь одна сторона медали.

Есть и другая, о которой поведал член Общественной палаты Артем Кирьянов. По его словам, зарубежные соцсети проявляют удивительное равнодушие, когда дело касается блокировки деструктивного контента — то есть того, который они, по сути, запрещать и должны.

Как сообщила член Общественной палаты Екатерина Мизулина, происходит некая «двойная игра» со стороны соцсетей и мессенджеров.

«Глобальные IT-корпорации игнорируют российское законодательство, при этом вводят ограничения для тех СМИ, кто их не устраивает», — заявила Екатерина Мизулина.

Только за последнюю неделю волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили 731 фейк о коронавирусе, который распространялся, в основном, в мессенджере WhatsApp. Больше всего фантазиям «фейкометов» были подвержены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Якутии, Ставрополья и Чечни.

«Фейки разносят в тех же регионах, где они весной уже распространялись. Но мы заметили, что за прошедшую неделю лживые сообщения о коронавирусе появились уже в Казахстане. То есть появился обмен фантазиями с братьями из стран СНГ», — рассказала Екатерина Мизулина.

Общественница заметила такую тенденцию. Если весной по жалобам активистов одни соцсети блокировали до 2% фейков, другие до 13%, теперь из 731 фейка заблокированы лишь считанные единицы.

«Порядка 40 млн российских пользователей находятся под влиянием деструктивного контента, из них 8 млн — дети. Это крайне опасная информация, где идет отрицание органов власти, советы по изготовлению взрывчатых веществ, применению оружия. Чаще экстремистский контент встречается в сообществах по распространению наркотиков. Мы направляем информацию в правоохранительные органы и прокуратуру, но видим, что реакция соцсетей медленная. Проходит долгий путь с момента выявления до блокировки контента», — заявила Екатерина Мизулина.

Исправить ситуацию поможет ужесточение законодательства, — уверен Александр Малькевич. По его словам, на эту тему в Общественной палате запланированы «нулевые чтения».

«Как мы в девяностые мы смогли отказаться от ножек Буша, надо отказываться от цифровых ножек Буша и переходить на свои IT-решения. Тем более, альтернатива таким сервисам у нас есть. Настало время от этой удавки нам отказаться», — заявил Александр Малькевич.