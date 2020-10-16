Москва, 16 октября 2020, 14:17 — REGNUM Члены Общественной палаты возмутились поведением американской компании Google, которая, несмотря на штрафы, продолжает игнорировать российское законодательство. Зарубежные компании и соцсети ввели цензуру по отношению к российскому контенту и пользователям, даже в том, что касается исторической памяти. Общественники призвали ужесточить отечественное законодательство.
В пятницу, 16 октября в Общественной палате прошел круглый стол на тему «Цензуре — нет: где найти управу на Google?». С желанием вразумить американскую компанию выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич и другие общественные деятели, сообщает ФедералПресс.
Ранее российский суд уже оштрафовал поисковик на 1,5 млн рублей за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы. Это было уже повторное неисполнение российского законодательства. Год назад Google оштрафовали по тому же делу. А в 2018-м компанию тоже штрафовали примерно за аналогичный проступок, и тогда она выплатила 500 тысяч примерно через три месяца. Однако, как видно из судебных споров, выводов не сделала.
Александр Малькевич заметил, что российские пользователи часто без причин блокируются в сетях Facebook или Youtube. Причем не в тех случаях, когда они нарушают закон, а зачастую при неясных обстоятельствах, выяснить которые россиянам не удается.
Например, по какой-то причине Youtube не понравился документальный фильм «Беслан» Александра Рогаткина, который ничем «таким» и не выделялся. По мнению Малькевича, подобную цензуру зарубежного хостинга можно расценивать как попытку осквернения исторической памяти. 19 октября Таганский районный суд города Москвы рассмотрит дело против Google, связанное с ограничением доступа к документальному фильму «Беслан» на платформе Youtube.
Подобной цензуре подверглись несколько информагентств, а также телеканал «Царьград ТВ». Но это лишь одна сторона медали.
Есть и другая, о которой поведал член Общественной палаты Артем Кирьянов. По его словам, зарубежные соцсети проявляют удивительное равнодушие, когда дело касается блокировки деструктивного контента — то есть того, который они, по сути, запрещать и должны.
Как сообщила член Общественной палаты Екатерина Мизулина, происходит некая «двойная игра» со стороны соцсетей и мессенджеров.
Только за последнюю неделю волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили 731 фейк о коронавирусе, который распространялся, в основном, в мессенджере WhatsApp. Больше всего фантазиям «фейкометов» были подвержены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Якутии, Ставрополья и Чечни.
Общественница заметила такую тенденцию. Если весной по жалобам активистов одни соцсети блокировали до 2% фейков, другие до 13%, теперь из 731 фейка заблокированы лишь считанные единицы.
Исправить ситуацию поможет ужесточение законодательства, — уверен Александр Малькевич. По его словам, на эту тему в Общественной палате запланированы «нулевые чтения».