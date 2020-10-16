Нальчик, , 14:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число случаев летального исхода от COVID-19 выросло на два. К утру 16 октября появились данные о смерти двоих пациентов — 80-летней жительницы города Прохладный и 75-летней жительницы села Аушигер, сообщили в региональном оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 112 человек.

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За все время пандемии в республике было проведено свыше 214 тыс. тестов на новую инфекцию. Выявлено 8739 случаев заражения коронавирусом, в том числе 83 — за последние сутки. В ковидных госпиталях находятся на лечении в настоящее время 1413 человек, среди них есть лица с подтвержденным диагнозом и с пока не установленным. Состояние 75 из них остается тяжелым.

Число выздоровевших за все время составило 6870 человек. За прошедшие сутки ряды тех, кто справился с болезнью, пополнились еще 43 пациентами. Это самый большой показатель за последние месяцы.