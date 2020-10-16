Белвью, США, , 12:35 — REGNUM Студия Bungie рассказала о работе версии многопользовательской игры Destiny 2 для консолей нового поколения. Информация была опубликована 15 октября на сайте компании.

Разработчики сообщили, что как на Xbox Series X, так и на PlayStation 5 игра будет запускаться с разрешением 4K, в таком режиме она сможет выдать стабильные 60 FPS (кадры в секунду). На Xbox Series S Destiny 2 будет работать с разрешением 1080p и сможет выдать такую же производительность.

Кроме того, Bungie отметила, что в онлайн-игре появится функция изменения угла обзора, кроме того, время загрузки Destiny 2 существенно сократится, как и время прогрузки интерфейса инвентаря. Разработчики также подчеркнули, что владельцы новых консолей смогут играть в одном мире с владельцами старых.

Напомним, 10 ноября 2020 года состоится релиз дополнения Beyond Light для Destiny 2. В этот же день стартуют продажи консолей Xbox Series X и Xbox Series S.

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