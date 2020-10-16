Стокгольм, , 12:33 — REGNUM В комментарии газете Chef государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что не боится заболеть COVID-19. По его словам, коронавирус не так страшен, чем пересечение улицы по пешеходному переходу.

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«Нет, не боюсь, потому что я был в гораздо худших местах, например во время эпидемии Эболы в девяносто пятом (вспышка Эболы в Конго в 1995 г. — прим. ИА REGNUM). Я также полагаюсь на знания, которым можно научиться. В городе вообще опаснее улицу переходить по пешеходному переходу», — заявил Тегнелл.

Однако уже в комментарии газете Expressen пресс-служба Агентства общественного здравоохранения объяснила, что Тегнелла могли неправильно понять, поскольку тот говорил только о своем личном примере:

«Заявление не предназначалось для оценки рисков всех людей в целом или недооценки риска заболеть COVID в нашем обществе, в нем было объяснено, почему он (Тегнелл — прим. ИА REGNUM) лично не боится COVID», — написал в электронном письме представитель ведомства Хенрик Джозефсон.

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