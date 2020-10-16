Москва, , 12:22 — REGNUM В Москве сотрудники полиции нашли пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом 16 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мать ребёнка обратилась в полицию 14 октября. Она рассказала, что девочка около 15:00 ушла из квартиры и с тех пор не появилась. Розыскные мероприятия начались немедленно, были опрошены друзья и соседи, обследованы места возможного пребывания.

«Благодаря профессиональным действиям полицейских местонахождение девочки было установлено. В настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности», — сказала Волк.

По её словам, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.