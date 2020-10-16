Пермь, , 11:17 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 октября, выявлено 115 носителей коронавируса. Среди них четверо детей и 111 взрослых: 50 мужчин и 61 женщина, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Суточный показатель выявленных случаев заражения продолжает нарастать. На 15 октября в регионе за сутки выявили 111 носителей SARS-CoV-2. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1%, а коэффициент распространения — 1,11 (на 15 октября — 1,1).

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 11 363 носителя нового коронавируса. Скончались 553 человека, у которых выявлен возбудитель COVID-19. Оправились от болезни 7686 пациентов. Продолжают лечение в больницах 1594 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав назвал причину, по которой пермяк не смог узнать результат теста

Читайте развитие сюжета: За сутки в Прикамье скончались семеро пациентов с COVID-19