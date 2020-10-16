Москва, , 11:10 — REGNUM Фонд президентских грантов принимал заявки полтора месяца — до 15 октября. Свои инициативы представили некоммерческие организации из всех регионов России.

Несмотря на то, что это уже десятый по счету конкурс Фонда президентских грантов, 6,4% от общего числа заявителей участвуют в конкурсе впервые.

Больше всего проектов подано по таким грантовым направлениям, как охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 1 799, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 1 389 инициатив, сохранение исторической памяти — 1 225 заявок.

Чаще всего авторы инициатив запрашивают гранты в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов — 50,5%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 32,7%.

Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

По результатам конкурса будет распределена первая часть средств, предусматриваемых на грантовую поддержку некоммерческих организаций в 2021 году. В проекте федерального бюджета, внесенного Правительством в Государственную Думу, запланировано выделение на эти цели 10,2 млрд рублей. Впервые эта сумма включает в себя софинансирование Фондом президентских грантов региональных программ поддержки некоммерческих организаций.

Всего с апреля 2017 в Фонд президентских грантов было подано 87 569 инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили 15 877 проектов на общую сумму 32,8 млрд рублей (из них 5 319 проектов на общую сумму 10,7 млрд рублей — по результатам трех конкурсов президентских грантов 2020 года).