Ижевск, , 10:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 октября провели 437 305 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4208 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4061 исследование.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 4 октября — 4783 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ещё трое жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 129 человек.

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