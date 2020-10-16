Курск, , 10:33 — REGNUM В Курске филиал ПАО «Квадра» 15 октября начал подачу тепла в жилые дома, социальные и промышленные объекты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Подключение к центральной системе теплоснабжения пройдет в течение пяти дней.

Во время подготовки к этому отопительному сезону «Квадра» заменила 13,8 км ветхих трубопроводов на новые, провела капремонты и реконструкции генерирующего оборудования теплоисточников на станциях ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР, выполнила техническое обслуживание теплопунктов, подкачивающих насосных станций и других энергообъектов. Общая стоимость работ превысила миллиард рублей.