Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве в октябре пользуются наибольшим спросом на рынке труда специалисты в сфере торговли. Об этом 16 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы на основе данных базы вакансий городской службы занятости «Моя работа».

В числе наиболее востребованных профессий — специалисты в сфере оптовой и розничной торговли: менеджеры по продажам в разных отраслях, продавцы розничных сетей, менеджеры по онлайн-продуктам, сотрудники кол-центров. На них приходится около 17% всех вакансий.

Около 15% вакансий — сотрудники сферы услуг: повара, официанты, специалисты индустрии красоты, фитнес-инструкторы, сотрудники клининга, администраторы, курьеры.

Также у работодателей есть интерес к сотрудникам ИТ-сферы, офисному персоналу, связанному с цифровой экономикой, работники в сфере строительства, ЖКХ и транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, городская служба занятости Москвы «Моя работа» предложила москвичам 250 тыс. вакансий.