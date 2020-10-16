Москва, , 09:56 — REGNUM Городская служба занятости Москвы «Моя работа» предложила москвичам 250 тыс. вакансий — вдвое выше, чем до пандемии. Об этом 16 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

За последние три недели служба трудоустроила 21 тыс. кандидатов. С начала года нашли работу более 130 тыс. человек.

«Больше всего вакансий сейчас в сферах торговли и услуг, ИТ-секторе и среди офисных должностей, интегрированных в цифровую экономику», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.