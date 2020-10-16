Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбургской области депутат Заксобрания Владимир Фролов («Справедливая Россия») инициировал создать рабочую группу из числа депутатов и чиновников для проверки состояния нефтяных скважин на территории Бузулукского бора. Проект постановления «О создании рабочей группы и визуальном осмотре состояния нефтяных скважин на территории ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» опубликован на сайте регионального парламента.

Депутат Фролов предлагает создать группу из шести человек. В ее состав должны войти представителей фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и трое представителей правительства Оренбуржья. Согласно проекту постановления, со 2 по 30 ноября 2020 года рабочая группа должна выехать на место и провести ознакомление и визуальный осмотр ликвидированных и законсервированных скважин, согласно исполнению плана работ ООО «Нефтяная компания «Новый поток» по техническому освоению участка недр Воронцовского, Могутовского и Гремяческого месторождений нефти на территории ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор».

Итогом деятельности рабочей группы должен стать доклад о результатах ликвидации и консервации аварийных и иных скважин на территории Бузулукского бора, который в декабре огласит вице-спикер Александр Куниловский. Такая информация содержится в проекте постановления.

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Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Владимир Фролов, с сентября началась промышленная добыча нефти на Воронцовском месторождении нефти. Качают нефть с пяти скважин, в сутки 1 тысячу тонн и по трубопроводам топливо идет на терминал (возле села Березовка), где находится наливной пункт перекачки нефти.

«Мой проект постановления связан с тем, что Законодательное собрание области не имеет информации о исполнении Соглашения Федерального агентства недропользования с ООО «Нефтяная компания «Новый Поток», перешедшего к новым собственникам от ООО «Антипинский НПЗ». Мы не знаем, как исполнено условие по полной ликвидации и переконсервации скважин на месторождениях. Какие скважины ликвидированы, а какие — нет. Как обстоят эта работа на Могутовском и Гремячинском месторождениях нефти», — сказал он. Политик предлагает принспектировать 69 скважин, подлежащих переконсервации и ликвидации в течении ноября.

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