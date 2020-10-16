Москва, , 09:55 — REGNUM Уроженец Дагестана Азизбек Исламов признан виновным в убийстве знакомого в ходе конфликта в московском ресторане. Столичный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 11 декабря 2018 года в ресторане на юго-западе Москвы. Установлено, что 36-летний Исламов и его приятель в ходе конфликта не менее семи раз выстрелили в своего знакомого 1981 года рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Исламов признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц, и незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй участник преступления находится в федеральном розыске.

Ранее центр по противодействию экстремизму МВД Дагестана сообщал, что убитый также являлся уроженцем республики.