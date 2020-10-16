Петрозаводск, , 09:39 — REGNUM В Карелии за последние сутки выявили 95 новых носителей коронавирусной инфекции, все они имеют симптомы заболевания, в том числе четверо детей. Об этом 16 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Суточная цифра выявления в этот раз оказалась на 26 случаев меньше, чем днем ранее. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 62 выявлены в Петрозаводске.

Общее количество подтвержденных фактов заражения составляет в Карелии 5076 случая за всё время пандемии. При этом 3902 человека выписаны (+42 за последние сутки).

В стационарах республики находятся 258 человек, из них в тяжелом состоянии — шесть человек, трое — подключены к аппаратам ИВЛ. в Карелии от COVID-19 умерли 43 человека.

Также за последние сутки госпитализированы еще 22 человека с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди этой категории больных с отрицательным тестом на ковид. Умерла женщина 1947 года рождения с патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

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