Пермь, , 08:59 — REGNUM В Пермский край поступит крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции. И. о. заместителя председателя правительства Сергей Никифоров на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания проинформировал о том, что регион получит 2290 доз. Точные сроки поставки уточняются, сообщает краевой минздрав.

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Ранее Прикамье получило 42 дозы вакцины от COVID-19. Это была пробная партия. Отрабатывался механизм доставки.

По словам главы министерства здравоохранения края Оксаны Мелеховой, препарат благополучно преодолел расстояние от Москвы до Перми. Предполагается, что первыми вакцинацию пройдут добровольцы для проверки реакции организма.

Мелехова заявила, что массовую вакцинацию от COVID-19 в Пермском крае планируют не ранее февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовая вакцинация от COVID-19 в Прикамье начнется в 2021 году