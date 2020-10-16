Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновской области наибольшая доля пациентов с коронавирусом приходится на возрастную группу 30−49 лет. Об этом сообщает пресс-служба ульяновского губернатора со ссылкой на начальника отдела управления Роспотребнадзора по региону Диляру Хакимову.

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В ведомстве отмечают, большинство пациентов приходится на группу граждан в возрасте от 30 до 49 лет, что составляет порядка 40%. По словам Хакимовой, это объясняется тем, что данная группа населения более активна:

«И, к сожалению, не всегда соблюдает меры санитарно-противоэпидемического режима».

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 октября в Ульяновской области лабораторно подтверждено 17 739 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 14 351 человек, скончались 202 пациента с COVID-19.

Напомним, в Ульяновской области в связи с суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом разворачивают дополнительные койки.