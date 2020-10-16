Южно-Сахалинск, , 08:13 — REGNUM В детской областной больнице Сахалина профессор, главный детский хирург Сибирского федерального округа Юрий Козлов при ассистировании сахалинских хирургов провёл пересадку мочеточника трёхмесячной девочке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Как уточнили в правительстве Сахалина аналогичные операции во всем мире проводят несколько специалистов.

Трёхмесячная Вика вместе с мамой прилетела на операцию из Курильского района. Патологию в организме девочки обнаружили на последнем УЗИ-скрининге во время беременности. Операбельное вмешательство необходимо провести в возрасте до шести месяцев, иначе возможна гибель почки.

Операция, которая длилась 2,5 часа, прошла успешно.

«Я счастлива, что прооперировали дочку. У профессора золотые руки и чистое, доброе сердце. Он сам предложил свою помощь, когда мы только созванивались с ним», — рассказала мама девочки Анастасия Шарапова.

Во время работы главного детского хирурга Сибирского федерального округа на Сахалине на свет появился ребёнок с патологией желудочно-кишечного тракта. Козлов прооперировал младенца на второй день его жизни. Всего профессор провёл операции шести сахалинским детям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской областной детской клинической больнице шестилетней девочке Даше из Казахстана успешно провели операцию по удалению второго желудка.