Челябинск, , 23:46 — REGNUM В Челябинской областной детской клинической больнице шестилетней девочке Даше из Казахстана успешно провели операцию по удалению второго желудка, сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

Как рассказала мать Даши Лариса, девочка готовилась к операции два года. «Неладное» заподозрил педиатр, наблюдавший девочку в Казахстане.

Лариса «Мы даже ездили в Астану, но нам точного диагноза так и не сказали. Оперировать не стали, поскольку ребёнок ещё маленький».

В Челябинскую больницу к главному детскому хирургу Николаю Ростовцеву посоветовала обратиться подруга Ларисы. Здесь и было установлено, что у ребёнка удвоение желудка — врождённая и редко встречающаяся патология.

Хотя еда попадала только в один желудок, второй также вырабатывал желудочный сок, и необходимо было удалить лишний орган. Операцию провели Ростовцев и его коллега — детский хирург Вадим Ромасенко.

Ростовцев «Локализация очень неудобная, второй желудок располагался под левой долей печени. Приподняли печень, рассекли связку и получили доступ. Так как было расположено близко и к печени, и к желудку, изначально было непонятно, что это за образование, к чему оно относится — к печени или к желудку».

По словам хирурга, до сих пор подобные операции он и его коллеги проводили «полным доступом», иначе говоря — с большим разрезом. Теперь же хирургическое вмешательство осуществляется эндоскопически.

Ростовцев «Поставили три торакара и аккуратно убрали второй желудок. Слизистых слоя у желудков было два, а вот мышечный — один. Мы аккуратно убрали, ушили».

После операции Даша находилась в реанимации, а сегодня, 17 сентября, её перевели в палату. Родители девочки поблагодарили хирургов за помощь.