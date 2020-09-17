Челябинск, 17 сентября 2020, 23:46 — REGNUM В Челябинской областной детской клинической больнице шестилетней девочке Даше из Казахстана успешно провели операцию по удалению второго желудка, сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального минздрава.
Как рассказала мать Даши Лариса, девочка готовилась к операции два года. «Неладное» заподозрил педиатр, наблюдавший девочку в Казахстане.
В Челябинскую больницу к главному детскому хирургу Николаю Ростовцеву посоветовала обратиться подруга Ларисы. Здесь и было установлено, что у ребёнка удвоение желудка — врождённая и редко встречающаяся патология.
Хотя еда попадала только в один желудок, второй также вырабатывал желудочный сок, и необходимо было удалить лишний орган. Операцию провели Ростовцев и его коллега — детский хирург Вадим Ромасенко.
По словам хирурга, до сих пор подобные операции он и его коллеги проводили «полным доступом», иначе говоря — с большим разрезом. Теперь же хирургическое вмешательство осуществляется эндоскопически.
После операции Даша находилась в реанимации, а сегодня, 17 сентября, её перевели в палату. Родители девочки поблагодарили хирургов за помощь.