Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, почти половина из них (60 случаев) зарегистрированы в Горно-Алтайске.

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Также диагноз подтвердился у 22 жителей Майминского района, 18 — в Кош-Агачском, 13 — в Онгудайском, 12 — в Шебалинском районах и так далее. Среди заразившихся 21 детей. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения в регионе за всё время эпидемии достигло 5173. Из них выписаны из больниц с выздоровлением 3651 человек.

«За прошедшие сутки выздоровели 102 пациента из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Турочакского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Улаганского, Шебалинского районов», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике также скончались трое пациентов с коронавирусом. В результате общее число летальных случаев достигло 31, из которых 27 скончались от COVID-19.

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