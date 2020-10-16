Ульяновск, , 07:48 — REGNUM В Ульяновской области в связи с суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального штаба.

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что в регионе сохраняется «напряженная ситуация» в связи с коронавирусом, поручив усилить работу медучреждений и проработать вопрос по созданию дополнительного коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

По данным властей, за последнюю неделю свободный коечный фонд в регионе сократился с 13% до 0,2%. За последние три дня в Ульяновской области для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто дополнительно более 220 коек — всего создано 1572 койки. Это позволило увеличить свободный коечный фонд до 9,1%.

В министерстве здравоохранения отмечают, что идёт работа по полному перепрофилированию Центральной городской клинической больницы Ульяновска под оказание помощи пациентам с COVID-19. Общий коечный фонд будет увеличен еще на 250 коек и достигнет 1822.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 октября в Ульяновской области лабораторно подтверждено 17 739 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 14 351 человек, скончались 202 пациента с COVID-19.

Напомним, в Ульяновской области школьники после внеплановых каникул будут учиться в очном формате. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что в регионе не планируют переходить на дистанционное образование.

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