Токио, , 07:50 — REGNUM Заявку на одобрение препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») для лечения пациентов с коронавирусом подала в министерство здравоохранения Японии корпорация Fujifilm Holdings. Об этом 16 октября сообщает агентство Kyodo.

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Утверждается, что в сентябре были завершены клинические испытания этого препарата, которые подтвердили его эффективность в уменьшении симптомов COVID-19 у инфицированных коронавирусом.

Предполагалось, что клинические испытания препарата будут завершены ещё в мае, но тестирования, в которых участвовали несколько клиник, затянулись.

Если «Фавипиравир» будет одобрен минздравом Японии, он станет третьим лекарством, получившим в стране одобрение для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается препарат, аналогичный тому, которым президента США Дональда Трампа вылечили от коронавируса.

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