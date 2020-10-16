Москва, , 04:39 — REGNUM В России от ожирения страдают 19% мужчин, 27,6% женщин, 10,7% мальчиков и 5,6% девочек. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью, 16 октября опубликованном на сайте «Здоровое питание».

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — сказала Попова, отметив, что это опасно ростом различных хронических заболеваний (сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом). В том числе ‑ и перспективой оказаться «в группе риска тяжёлых осложнений и при заражении коронавирусом».

По словам Поповой, ожирение наиболее распространено в Орловской, Курганской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Брянской, Тульской областях, Еврейской автономной области, в Республике Алтай и Алтайском крае.

Особую тревогу вызывают нарушения здоровья школьников, связанные с неправильным питанием.

«Российские педиатры отмечают стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. К сожалению, у нас становится всё больше детей с лишним весом и ожирением».

Анна Попова

По словам главного санитарного врача РФ, среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела наблюдается у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек — 14% и 5,6% соответственно.

В значительной степени это связано с тем, что «основу меню наших школьников составляют блюда из круп, картофеля, макарон и муки». И одновременно с этим, «в детском рационе не хватает овощей (ежедневно их едят лишь 40% ребят), фруктов (54%), жидких молочных продуктов (45%)».

«Более 78% школьников регулярно едят кондитерские изделия, сладкую выпечку и пьют напитки с повышенным содержанием сахара. 60% детей злоупотребляют жиром и солью (колбасы, сосиски, фастфуд)».

Анна Попова

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор находящегося в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова академик Евгений Шляхто на пресс-конференции в столице заявил, что дефицит витамина D и ожирение — одни из ключевых причин, которые могут привести к тяжёлой форме коронавирусной инфекции.

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